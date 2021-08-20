Intel готова выступать в роли консолидатора полупроводниковой отрасли
Повышение активности руководства Intel выразилось и в увеличении количества интервью, а не только в участии в специализированном мероприятии. Изданию The Wall Street Journal, например, удалось взять интервью у генерального директора компании, который в очередной раз мягко ушёл от ответа на вопрос о намерениях купить активы GlobalFoundries.
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Как отмечает источник, Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) сослался на тенденцию к консолидации отрасли. Если полтора десятка лет назад способных выпускать чипы по передовым техпроцессам компаний на рынке было более десяти штук, то теперь к числу лидеров Intel, помимо себя любимой, может отнести разве что TSMC и Samsung. Затраты на каждую новую ступень литографии растут, не все из участников рынка обладают необходимыми капитальными ресурсами.
При этом Intel под руководством Гелсингера готова выступить в роли консолидатора, поскольку у компании есть желание покупать других игроков рынка и соответствующие финансовые возможности. К тому же нынешний глава компании на прежних местах работы курировал около сотни сделок по слиянию и поглощению, поэтому такая деятельность не является для него чем-то новым.
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