Повышение активности руководства Intel выразилось и в увеличении количества интервью, а не только в участии в специализированном мероприятии. Изданию The Wall Street Journal, например, удалось взять интервью у генерального директора компании, который в очередной раз мягко ушёл от ответа на вопрос о намерениях купить активы GlobalFoundries.

реклама

анонсы и реклама Самая дешевая 3060 - на сегодня это за копейки RX 6600XT Gigabyte в продаже - смотри цену 8 видов 3070 и 3070 Ti в Ситилинке - смотри цены Недорогая 3080 Asus Gaming - по старой цене 20 видов RTX 3080 и 3080 Ti в Ситилинке - дефицит кончился 3090 в XPERT.RU 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза <b>RTX 3060 Ti не дорого</b> в XPERT.RU

Источник изображения: CRN

реклама

Как отмечает источник, Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) сослался на тенденцию к консолидации отрасли. Если полтора десятка лет назад способных выпускать чипы по передовым техпроцессам компаний на рынке было более десяти штук, то теперь к числу лидеров Intel, помимо себя любимой, может отнести разве что TSMC и Samsung. Затраты на каждую новую ступень литографии растут, не все из участников рынка обладают необходимыми капитальными ресурсами.

При этом Intel под руководством Гелсингера готова выступить в роли консолидатора, поскольку у компании есть желание покупать других игроков рынка и соответствующие финансовые возможности. К тому же нынешний глава компании на прежних местах работы курировал около сотни сделок по слиянию и поглощению, поэтому такая деятельность не является для него чем-то новым.