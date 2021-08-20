Ироничные замечания по поводу необходимости участия Раджи Кодури (Raja Koduri) в постановочных действиях в лучших традициях Болливуда могли быть услышаны режиссёром ролика, который сам старший вице-президент Intel опубликовал на собственной странице в Twitter, приурочив свой кинодебют к мероприятию, на котором специалисты компании рассказывали о новых процессорных архитектурах.

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Источник изображения: Twitter, Raja Koduri

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По сюжету ролика Раджа Кодури во время визита в одну из лабораторий Intel оказывается уменьшенным до микроскопических размеров в лучших традициях всех научно-фантастических фильмов данного жанра. По всей видимости, после уменьшения Кодури попадает на образец ускорителя вычислений Ponte Vecchio или иное изделие с продвинутой пространственной компоновкой. Герой ролика лазит по элементам и микросхемам, бегает по дорожкам на текстолите и выполняет элементарные акробатические трюки. Создатели не уточняют, пришлось ли Кодури самому валяться на поверхности и бегать по студии в процессе съёмки. Кстати, на трансляции с мероприятия Intel Architecture Day Кодури вёл себя вполне серьёзно, если не считать компьютерных трюков с появлением его двойников в кадре в различных футболках.