На специальном мероприятии AI Day глава компании Tesla Илон Маск (Elon Musk) рассказал о намерениях представить в следующем году прототип человекоподобного робота с незамысловатым названием Tesla Bot. Сочетая рост 173 см и вес около 57 кг, такой робот сможет выполнять монотонные операции на производстве и в быту, а также заменять человека в опасных условиях труда.

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Источник изображения: Electrek

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Робот Tesla сможет переносить до 20 кг груза со скоростью до 8 км/ч, его можно будет отправить в продуктовый магазин за покупками, например. На вытянутых руках он сможет держать не более 4,5 кг, а в рывке из нижнего положения будет отрывать от пола до 68 кг. Аппаратной и программной базой с роботом поделятся электромобили Tesla, он будет постоянно совершенствовать свои навыки при поддержке фирменной нейронной сети. Отображение важной информации будет осуществляться на лицевом мониторе. Механизм робота будет содержать до 40 сервоприводов. Когда он выйдет на рынок, не уточняется, но Маск пообещал, что робот не будет очень дорогим, иначе он не получит распространения.