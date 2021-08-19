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Выручка NVIDIA с конца 2018 года выросла в три раза

И увеличение происходило почти непрерывно.
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Представители сайта 3DCenter методично накапливают данные о выручке и прибыли различных компаний сектора, и после выхода квартального отчёта NVIDIA смогли освежить график изменения этих двух показателей для данной американской компании.

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Источник изображения: 3DCenter

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Как выясняется, выручка NVIDIA почти непрерывно растёт с конца 2018 года, и к настоящему моменту она увеличилась в три раза. Редкий сторонник теории криптовалютного заговора обойдёт такой информационный повод стороной. Основатель NVIDIA, напомним, предпочитает объяснять подобную динамику ростом спроса на использование графических процессоров компании в самых разных сферах: от игр до ускорения научных расчётов. Как бы то ни было, существующие рыночные тенденции идут компании на пользу.

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