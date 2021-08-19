Специфика четверга такова, что многие ссылаются на стенограмму квартальной отчётной конференции NVIDIA, но мало кто её внимательно изучает. Тех, кто идёт против этой тенденции, судьба вознаграждает информационными поводами, которые не грех монетизировать.

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Когда финансового директора NVIDIA Колетт Кресс (Colette Kress) попросили поделиться подробностями, как дефицит компонентов проявляет себя в разных ценовых сегментах, она начала ответ с признания в том, что сильнее всего дефицит чувствуется в сегменте настольных систем и ноутбуков. То есть, игровые консоли Nintendo в этой ситуации затронуты дефицитом в меньшей степени.

Немалое количество любителей игр, как отметила представительница NVIDIA, интересуется дорогими видеокартами этой марки. Их будет становиться всё больше, и это положительно скажется на выручке компании и её норме прибыли. На возможность поставки продукции NVIDIA влияют многие факторы, но компания всегда будет стараться предложить клиентам лучшие решения для игр, как отметила Колетт Кресс.