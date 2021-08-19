Стенограмма отчётной квартальной конференции NVIDIA позволила выяснить дополнительные подробности о текущем положении дел в сегменте графических решений. Финансовый директор компании Колетт Кресс (Colette Kress) заявила, что выручка в третьем квартале последовательно вырастет на $500 млн без учёта ускорителей CMP для профессиональных майнеров, но основной прирост придётся именно на серверный сегмент. Игровой сектор увеличит выручку незначительно, поскольку его рост будет сдерживать дефицит компонентов. Глава компании вообще заявил, что дефицит будет сохраняться на протяжении большей части следующего года, но при этом пообещал увеличивать объёмы поставок продукции.

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Источник изображения: NVIDIA

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В прошедшем квартале NVIDIA удалось увеличить норму прибыли на 0,7 процентных пункта последовательно, именно в этом объёме на данный показатель повлиял рост средней цены реализации настольных графических решений, как пояснили представители компании. В годовом сравнении норма прибыли увеличилась с 58,8 до 64,8%, но в данном случае основное влияние оказало отсутствие расходов, сопутствовавших поглощению компании Mellanox, которое проходило год назад.

Ускорители CMP для майнинга в третьем квартале будут минимально влиять на выручку компании, хотя при этом данный фактор финансовый директор NVIDIA предпочла не учитывать в прогнозе. В прошлом году, по словам основателя компании, количество геймеров в мире увеличилось на 20%, а спрос на новейшие графические решения очень высок, поэтому удовлетворить его в обозримом будущем не представляется возможным. На видеокарты GeForce RTX с поддержкой трассировки лучей перешло не более 20% владельцев, поэтому потенциал модернизации компьютерного парка очень велик. Игровые ноутбуки и рабочие станции тоже пользуются повышенным спросом, что только усугубляет дефицит компонентов.