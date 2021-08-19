Фискальный квартал завершился в календаре NVIDIA только первого августа, поэтому его статистика описывает период, несколько смещённый относительно календарного второго квартала, а год в этом отношении для компании уже давно 2022-й. Три прошедших месяца NVIDIA завершила в рекордной выручкой в сумме $6,51 млрд, что на 68% больше, чем годом ранее. Обновлены рекорды выручки в игровом ($3,06 млрд, +85%) и серверном ($2,37 млрд, +35%) сегментах.

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Источник изображения: NVIDIA

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Автомобильный сегмент увеличил выручку на 37% в годовом сравнении, до $152 млн, но последовательно она сократилась на один процент. По всей видимости, сказался дефицит компонентов в отрасли, который привёл к остановке конвейеров многими автопроизводителями. Профессиональные графические решения увеличили профильную выручку компании на 156%, до $519 млн. И всё же, самый высокий прирост продемонстрировал сегмент OEM, к которому компания относит и реализацию специализированных ускорителей CMP для майнинга. Выручка на этом направлении выросла на 25% последовательно, до $409 млн, и на 180% в годовом сравнении. Правда, в денежном выражении на долю профессиональных майнеров пришлось всего $266 млн против ожидаемых кварталом ранее $400 млн.

Финансовый директор компании Колетт Кресс (Colette Kress) сочла нужным отметить, что более 80% отгруженных в минувшем квартале графических решений с архитектурой Ampere имели защиту от майнинга LHR. На текущий квартал и последующие периоды эта представительница руководства компании делать прогнозы по выручке от реализации ускорителей CMP не стала. Она лишь отметила, что в дальнейшем этот тип продукции будет влиять на выручку компании в минимальной степени.

В текущем квартале NVIDIA рассчитывает выручить не менее $6,8 млрд и удержать норму прибыли на уровне 65,2%.