Японские власти обеспокоены тем, что местные производители потянутся в США
Закономерно, что ведущие экономики мира заинтересованы в обеспечении своих рынков полупроводниковыми компонентами, ведь торговая война между США и КНР, а также пандемия только усилили стремление к локализации производства чипов. Европейские власти готовы выделить на цифровизацию экономики до $159 млрд, их американские коллеги выделили около $54 млрд на развитие отечественной полупроводниковой промышленности, а власти Южной Кореи предложили частным компаниям потратить на схожие нужды до конца десятилетия $451 млрд. В последнем случае, правда, упор будет сделан на развитие сферы производства микросхем памяти.
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Как отмечает Reuters, японские чиновники и политики обеспокоены тем, что бурное развитие полупроводниковой отрасли США подтолкнёт японские компании к миграции производств за океан.
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Япония пока удерживает лидирующие позиции в сфере поставки расходных материалов и некоторых видов оборудования для литографического производства, но на территории страны производится не более 10% мирового объёма полупроводниковых компонентов. Власти опасаются, что экспансия американской отрасли отвлечёт ресурсы японских компаний, но при этом сами готовы выделить не более $4,5 млрд субсидий. В бюджете Японии просто нет достаточных для активного стимулирования отрасли средств. Некоторые местные политики опасаются, что к концу десятилетия отечественная полупроводниковая отрасль может окончательно деградировать.
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