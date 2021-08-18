Китайские процессоры Baidu Kunlun будут выпускаться по 7-нм технологии
На фоне неудач Huawei Technologies с получением доступа к производственным мощностям TSMC могло сложиться впечатление, что от подобных ограничений страдают все китайские разработчики процессоров. Как позволяет понять Reuters, китайский конкурент Google в лице Baidu и бывшей дочерней компании Kunlun не испытывает подобных проблем.
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По крайней мере, процессоры Kunlun второго поколения уже начали выпускаться с использованием 7-нм технологии. Кто их выпускает, не уточняется, но предшественники производились Samsung Electronics с начала 2020 года по 14-нм технологии. По всей видимости, компании продолжат сотрудничество, ведь корейский подрядчик заинтересован в расширении круга контрактных клиентов. Процессоры Kunlun могут применяться в системах искусственного интеллекта серверного класса, а также в клиентских устройствах, ориентированных на принятие решений – например, в автомобильном автопилоте.
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