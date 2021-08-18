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В этом году оборот мирового рынка полупроводниковых компонентов вырастет на 25%

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Принято считать, что прошлый год из-за начала пандемии дал сильный толчок развитию рынка полупроводниковых компонентов, но если опираться на прогноз WSTS, цитируемый ресурсом DigiTimes, то текущий год продемонстрирует самый заметный прогресс в денежном выражении. В прошлом году оборот мирового рынка полупроводниковых компонентов вырос на 6,8%, а по итогам этого ожидается прирост на 25,1%.

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Источник изображения: DigiTimes

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В денежном выражении это соответствует $551 млрд. Следует понимать, что не весь прирост обусловлен именно увеличением объёмов поставок продукции – рост цен тоже сделает свой вклад. Именно по этой причине сегмент памяти покажет в этом году самый высокий прирост выручки, на 37,1%. На втором месте окажется сегмент аналоговых решений с приростом на 29,1%, а на третьем – рынок логики с приростом на 26,2%.

В географическом выражении самый активный рост выручки продемонстрирует азиатско-тихоокеанский регион (+27,2%), Европа окажется на втором месте (+26,4%), а обе Америки (+21,5%) и Япония (+17,7%) замкнут четвёртку лидеров. В следующем году рост мирового рынка ограничится 10,1% и суммой около $606 млрд.

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