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Криптопохмелье накроет NVIDIA к октябрю

А пока всё будет хорошо.
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Квартальный отчёт NVIDIA, по мнению экспертов Credit Suisse, который компания опубликует на этой неделе, возвестит о превышении выручкой ожидаемой величины в $6,34 млрд. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года ($3,87 млрд) это будет заметный прирост. Ключевыми направлениями роста станут игровой, серверный и автомобильный сегмент, да и прогноз по выручке на текущий квартал должен быть благоприятным.

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Источник изображения: CoinDesk

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При этом аналитики считают, что падение спроса на средства добычи криптовалюты негативно скажется на выручке NVIDIA уже в октябре. После завершения первого в истории криптовалютного бума выручка компании сократилась на треть, сохраняясь на подобном уровне на протяжении четырёх кварталов. При этом в минувшем квартале игровая выручка NVIDIA могла увеличиться на 80% в годовом сравнении до $3 млрд, как ожидают эксперты. Специализированных ускорителей для майнинга компания могла отгрузить на сумму от $400 млрд (по собственным оценкам NVIDIA) до $450 млрд (по версии специалистов BMO Capital Markets).

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Анатолий Молдаванов
07:06
Вообще не понял о чём речь.
Криптопохмелье накроет NVIDIA к октябрю
zalupsmus
06:58
Лучше бы ты бабу голую в качестве дежурной картинки вставил. А чё, тебе я вижу всё равно, какие картинки вставлять. Заглот вас всех, писунов, научил да оскотинил.
Криптопохмелье накроет NVIDIA к октябрю
Me4tatelI&gt;
06:56
когда он выходил на улицу или когда пропадала связь на компьютере кажется хотя и мобильная связь тоже подвести может же))
Стример ведёт прямую трансляцию на Twitch уже больше года
Me4tatelI&gt;
06:55
и на что он живет? раз только и ведет трансляции да и о чем?))
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Maks Nadyozhin
06:52
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Ivan Rs
06:49
И сразу появился патч, взламывающий карты
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Lexagon
06:46
Я так и не понял, кем ему смартфон "приходится".
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