Квартальный отчёт NVIDIA, по мнению экспертов Credit Suisse, который компания опубликует на этой неделе, возвестит о превышении выручкой ожидаемой величины в $6,34 млрд. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года ($3,87 млрд) это будет заметный прирост. Ключевыми направлениями роста станут игровой, серверный и автомобильный сегмент, да и прогноз по выручке на текущий квартал должен быть благоприятным.

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Источник изображения: CoinDesk

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При этом аналитики считают, что падение спроса на средства добычи криптовалюты негативно скажется на выручке NVIDIA уже в октябре. После завершения первого в истории криптовалютного бума выручка компании сократилась на треть, сохраняясь на подобном уровне на протяжении четырёх кварталов. При этом в минувшем квартале игровая выручка NVIDIA могла увеличиться на 80% в годовом сравнении до $3 млрд, как ожидают эксперты. Специализированных ускорителей для майнинга компания могла отгрузить на сумму от $400 млрд (по собственным оценкам NVIDIA) до $450 млрд (по версии специалистов BMO Capital Markets).