На этой неделе NVIDIA отчитается о финансовых результатах квартала
Четверг обещает быть предельно насыщенным новостями о деятельности NVIDIA в минувшем фискальном квартале, поскольку компания выступит с официальным отчётом накануне. В календаре этого разработчика графических решений уже завершился второй квартал 2022 фискального года, хотя на дворе всего лишь 2021 год. Аналитики Credit Suisse предостерегают инвесторов, что снижение спроса на средства добычи криптовалюты в обозримом будущем будет негативно влиять на бизнес компании.
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Напомним, сами представители NVIDIA три месяца назад ожидали, что выручат во втором квартале до $400 млн за счёт реализации ускорителей майнинга CMP напрямую профессиональным игрокам этого рынка. Сколько игровых видеокарт будет использовано не по прямому назначению, NVIDIA судить не берётся. Падение спроса на видеокарты со стороны майнеров может подорвать профильные доходы компании, но её руководство убеждено, что геймеры очень быстро подобный провал компенсируют. Второго «криптопохмелья» основатель и глава NVIDIA в этом году не ожидает.
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