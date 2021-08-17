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Глава Intel продолжит обсуждать с европейскими властями возможность строительства нового предприятия в регионе

До конца года он ещё несколько раз посетит Европу.
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Издание The Wall Street Journal напомнило, что с момента вступления в должность генерального директора Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) уже дважды посетил Европу для обсуждения с местными властями проекта по строительству предприятия, которое позволило бы наладить контрактный выпуск компонентов для местных клиентов.

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Источник изображения: TSMC

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Весной его визит, как отмечает источник, подразумевал обсуждение строительства двух новых предприятий стоимостью до $20 млрд в совокупности. Напомним, что в Ирландии у Intel уже несколько лет действует комплекс предприятий по производству процессоров, и в обозримом будущем там будет освоен выпуск 7-нм компонентов. Новая же инициатива предусматривает появление предприятия в континентальной части Европы. Гелсингер с этой целью посетил Нидерланды, Германию, Францию и Италию, общаясь как с представителями местных властей, так и с потенциальными клиентами. Если производственный комплекс Intel появится в Европе, до к концу десятилетия в его развития компания готова вложить до $100 млрд.

Глава Intel поддерживает намерения европейских властей увеличить долю региона на рынке услуг по производству полупроводниковых компонентов с нынешних 9% до 20% к концу десятилетия. Для США подобное изменение должно выразиться в увеличении доли с 12% до 30%, поэтому «домашний рынок» для Intel будет приоритетным направлением развития. Гелсингер планирует до конца года ещё несколько раз посетить Европу, чтобы определиться с местом строительства предприятия. Переговоры с властями включают вопрос субсидирования строительства, поскольку именно поддержка правительства, по мнению главы Intel, обеспечивает азиатским производствам преимущество в себестоимости на уровне 40% по сравнению с европейским. При этом Intel не забывает и об Азии. Помимо Китая, Малайзии и Вьетнама, где у компании уже действуют предприятия по тестированию и упаковке процессоров и чипсетов, компания не прочь пустить корни в Сингапуре и Индии.

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