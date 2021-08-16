Глава Intel побывал на приёме у президента США в расчёте на субсидии
Подробности европейских вояжей Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) не так хорошо известны широкой публике, но из имеющихся сведений можно сделать вывод, что вскоре после вступления в должность генерального директора Intel он отправился в Европу для переговоров с потенциальными клиентами о строительстве в регионе предприятия по контрактному производству полупроводниковых компонентов. Некоторое время спустя Гелсингер посетил Европу в статусе главы Intel во второй раз, но встречался уже с главами государств и местными чиновниками, намекая им на уместность субсидирования подобного строительства.
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На исторической родине у Intel тоже осталось достаточно работы по лоббированию интересов, а потому The Wall Street Journal устами Seeking Alpha сообщает, что в прошлом месяце Патрик Гелсингер и несколько членов совета директоров встретились с президентом США Джозефом Байденом (Joseph Biden) для рассказа о планах по строительству на территории страны новых предприятий и ненавязчивого внушения мысли руководству США о необходимости субсидирования этой активности.
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Речь шла о нескольких миллиардах долларов США, как позволяют судить обрывочные данные первоисточника. Сможет ли Intel претендовать на государственную поддержку в таком объёме, пока судить сложно, но глава компании сам немного испортил ситуацию заявлениями о том, что компания вложит $20 млрд в модернизацию и расширение предприятий в Аризоне даже в том случае, если не получит ни цента субсидий. На повестке дня строительство ещё одного предприятия в США, а потому государственная поддержка пригодилась бы в любом случае.
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