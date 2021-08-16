Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Глава Intel побывал на приёме у президента США в расчёте на субсидии

Пример Тайваня не даёт Патрику Гелсингеру покоя.
+
-31 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле нет нигде
3060 Ti ASUS - цена снижена в полтора раза

Подробности европейских вояжей Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) не так хорошо известны широкой публике, но из имеющихся сведений можно сделать вывод, что вскоре после вступления в должность генерального директора Intel он отправился в Европу для переговоров с потенциальными клиентами о строительстве в регионе предприятия по контрактному производству полупроводниковых компонентов. Некоторое время спустя Гелсингер посетил Европу в статусе главы Intel во второй раз, но встречался уже с главами государств и местными чиновниками, намекая им на уместность субсидирования подобного строительства.

реклама

На исторической родине у Intel тоже осталось достаточно работы по лоббированию интересов, а потому The Wall Street Journal устами Seeking Alpha сообщает, что в прошлом месяце Патрик Гелсингер и несколько членов совета директоров встретились с президентом США Джозефом Байденом (Joseph Biden) для рассказа о планах по строительству на территории страны новых предприятий и ненавязчивого внушения мысли руководству США о необходимости субсидирования этой активности.

анонсы и реклама
Последние 3060 в Ситилинке, цены растут
Еще одна 3060 и все, опять начался ажиотаж
MSI 3060 Ti пока не подорожала, есть смысл успеть
Еще одна 3060 Ti по старой цене
3090 в XPERT.RU
Новейший Ryzen 5 5600G AM4 в Регарде
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
<b>RTX 3060 Ti не дорого</b> в XPERT.RU

Источник изображения: Getty Images

реклама

Речь шла о нескольких миллиардах долларов США, как позволяют судить обрывочные данные первоисточника. Сможет ли Intel претендовать на государственную поддержку в таком объёме, пока судить сложно, но глава компании сам немного испортил ситуацию заявлениями о том, что компания вложит $20 млрд в модернизацию и расширение предприятий в Аризоне даже в том случае, если не получит ни цента субсидий. На повестке дня строительство ещё одного предприятия в США, а потому государственная поддержка пригодилась бы в любом случае.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

intel полупроводники сша
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Intel сразу же предложила униформу для ценителей семейства видеокарт Arc
+
Глава Intel побывал на приёме у президента США в расчёте на субсидии
+
Китайский сборщик смартфонов завершил покупку крупнейшего предприятия Великобритании по контрактному выпуску чипов
1
Tesla научила свои электромобили адекватно проезжать нерегулируемые перекрёстки
3
Samsung интересуется возможностью строительства предприятия в Европе
+
Cubot MAX3 с 6.95-дюймовым экраном и аккумулятором на 5000 мАч поступит в продажу за $99
+
Защищённый «танк» в мире смартфонов: DOOGEE V10 5G со скидкой до 60% уже на Aliexpress – 8500 мАч и подводная камера
4

Интересные материалы

Деньги вперед: главные игры августа 2021 года
6 августа 2021 46
Обзор телефона Philips Xenium E185
10 августа 2021 28
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX82U
7 августа 2021 26
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 3 3300X
8 августа 2021 39
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 7 1700X
4 августа 2021 33
Битва процессоров: Core i5-8400 VS Ryzen 3 3100
12 августа 2021 40

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Рассказываю о своих впечатлениях от прохождения Call of Duty WWII
31
3800 МГц в паре с Zen+ и отсутствие контроля качества — продолжение истории Corsair LPX
31
Битва игровых компьютеров: Core i5-8400 & GeForce GTX 1080 VS Ryzen 3 3300Х & Radeon RX Vega 64
9
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B560 Tomahawk WIFI
7
Битва процессоров: Core i3-10100F VS Ryzen 3 1200 в связке с видеокартой GeForce RTX 2060
3

Сейчас обсуждают

Андрей Маликов
18:27
43 вата утечки по отношению к B560m Aorus , уахаха лучшая плата братан, MSI - мусор, а Ты - мудрый профессор ))
Российские цены на процессоры AMD вернулись к рекомендованным – Ryzen 7 5800X с выгодой в 4000 р
Сашка Николаев
18:26
Николай, не волнуйтесь, прилетит. Но самое главное, задайтесь вопросом: оно Вам надо? Если телефон нормально работает, то почто?
Три старых недорогих смартфона Xiaomi получили стабильную версию MIUI 12.5
Ніхҭо Н'іяк
18:24
>>возможности использовать устройство в качестве модемa ... есть только в смартфонах Если речь именно про 3G то тут не знаю, но ещё до его появления использовал ноклы и самсы как модем без проблем.
Обзор телефона Philips Xenium E185
useRUS2010
18:23
В случае с процессорами энергопотребление почти соответствует тепловыделению. У АМД же температуры выше потому, что с маленького кристалла сложнее отводить тепло. Вот только теперь и у Интел тоже не б...
Появились первые данные об энергопотреблении процессоров Intel Raptor Lake-S
Андрей Маликов
18:22
Походу Интел загребёт под себя весь Игровой сегмент, а также рынок Высокопроизводительных вычислений ( HPC ). Возможно, не зря крупняк в конце 2020 уходил из рисковых активов в акции интел.
Intel выпустит видеокарты DG2 под новым брендом — информация о сроках доступности и технологиях
Владимир
18:21
ну это же не готовое решение получается. как опенСЛ эти ваши рокм и хсс тоже собирать нада. все что там выше я понимаю оброщается к готовым решением на CUDA если говорить за конкурента (OptiX при ренд...
AMD выпустит видеокарту Instinct MI200 со 128 Гб HBM2e, которая будет в 2 раза быстрее NVIDIA MI100
Андрей Маликов
18:20
Майнинг на видюхах мёртв, их вытеснили Асики Antminer E9 для добычи Альткоинов. Из ангаров выкидывают миллионы карт на вторичку, запаковывают как новые.
Intel выпустит видеокарты DG2 под новым брендом — информация о сроках доступности и технологиях
DarkShaman
18:19
Видеокарты без возможности майнинга, автомобили без возможности таксования, девушки без возможности проституции и прочие идеотские пожелания тупых фанатиков.
Intel выпустит видеокарты DG2 под новым брендом — информация о сроках доступности и технологиях
Виталик Кожокарь
18:18
Даже подорожал, т.к в феврале за 22к можно было взять
Российские цены на процессоры AMD вернулись к рекомендованным – Ryzen 7 5800X с выгодой в 4000 р
14 +++++++++
18:11
КрьІмнааааааааш!!!!
Российские цены на процессоры AMD вернулись к рекомендованным – Ryzen 7 5800X с выгодой в 4000 р
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем