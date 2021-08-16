Тематический ресурс Electrek сообщает, что компания Tesla свою бета-версию программного комплекса FSD откроет для всеобщего доступа ещё после пары обновлений, а пока самой продвинутой версией так называемого «автопилота» могут пользоваться избранные добровольцы-испытатели и сотрудники компании, участвующие в программе тестирования.

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Источник изображения: YouTube, Chuck Cook

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Один из очевидцев продемонстрировал, как новая функция проезда пересечения второстепенной и главной дороги позволяет электромобилю Tesla выезжать на главную дорогу с нерегулируемого перекрёстка как при левом, так и при правом повороте. Ранее FSD ограничивалась только проездом регулируемых перекрёстков и ориентировалась на сигналы светофора и знаки приоритета. По словам энтузиаста, опубликовавшего видео, машина при выполнении таких манёвров действует несколько медлительно, но на завершающем этапе, когда выезжает на занимаемую полосу движения, ускоряется достаточно уверенно. Не так, как человек, но и не раздражающе медленно.

Автоматика позволяет пропустить транспорт, движущийся в поперечном и встречном направлениях, а также самостоятельно пересекает дорогу с тремя полосами движения в каждом направлении. Водителю, впрочем, приходится задавать момент начала движения кратким нажатием на педаль акселератора, поэтому манёвр не автоматизирован полностью.