Задавшись целью долго гнать велосипед с начала лета, наш соотечественник Traktor о главном для оверклокера значении этого глагола вспомнил только к августу, что и позволило появиться серии мировых рекордов в категории Radeon RX 6600 XT. Правда, содействие в аренде видеокарты оказал Mentoza, поэтому полученные результаты можно считать плодом совместных усилий.

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Источник изображения: Traktor

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Поскольку саму видеокарту Radeon RX 6600 XT предстояло вернуть владельцу в неизменном виде, в рамках эксперимента она довольствовалась воздушным охлаждением. Подняв частоты новинки до 3150/18400 МГц, наш соотечественник попал на второе место в специализированном зачёте среди всех видеокарт – фактически, только Radeon RX 5700 ранее удавалось покорить рубеж частоты графического процессора в 3200 МГц.

Источник изображения: Traktor

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Центральный процессор AMD Ryzen 9 5950X под жидкостным охлаждением без так называемого чиллера демонстрировал способность работать на частоте 4824 МГц при активности 16 ядер и 16 потоков. Аналогичные условия сохранялись и для большинства других экспериментов с использованием Radeon RX 6600 XT, разве что частоты видеокарты были изменены до 2859/18560 МГц. По уровню быстродействия, как отмечает автор, Radeon RX 6600 XT в таком режиме сопоставим с GeForce GTX 1080 Ti.