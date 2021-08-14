Действующее руководство Intel не было замечено в открытых симпатиях к рынку криптовалют как таковых, в отличие от тех же Twitter и Tesla, например. Это не помешало Reuters обнаружить по итогам изучения финансовой отчётности Intel, что по состоянию на 30 июня компания располагала акциями криптовалютной биржи Coinbase на общую сумму около $788 тысяч.

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Источник изображения: Reuters

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Одна из крупнейших криптовалютных бирж в мире, Coinbase вышла на открытый фондовый рынок только в апреле, поэтому инвестиции Intel уже были сделаны в бытность Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) генеральным директором. В первый день после размещения акций Coinbase капитализация компании выросла до $112 млрд, поэтому доля Intel в капитале биржи весьма скромная.