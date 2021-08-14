Корпорация Intel вложилась в акции криптовалютной биржи Coinbase
Действующее руководство Intel не было замечено в открытых симпатиях к рынку криптовалют как таковых, в отличие от тех же Twitter и Tesla, например. Это не помешало Reuters обнаружить по итогам изучения финансовой отчётности Intel, что по состоянию на 30 июня компания располагала акциями криптовалютной биржи Coinbase на общую сумму около $788 тысяч.
реклама
реклама
Одна из крупнейших криптовалютных бирж в мире, Coinbase вышла на открытый фондовый рынок только в апреле, поэтому инвестиции Intel уже были сделаны в бытность Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) генеральным директором. В первый день после размещения акций Coinbase капитализация компании выросла до $112 млрд, поэтому доля Intel в капитале биржи весьма скромная.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила