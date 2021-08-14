Названа рекомендованная рублёвая розничная цена Radeon RX 6600 XT
В первый же день формального анонса Radeon RX 6600 XT мы обратились в представительство AMD с просьбой огласить рекомендованную рублёвую цену этой видеокарты для российской розницы. Следует отметить, что в отличие от NVIDIA, её основной конкурент в графическом сегменте не практикует обязательного назначения локальных цен, и чаще всего потребителям предлагается ориентироваться на какой-то условный эквивалент долларовой суммы.
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Если к моменту фактического старта продаж Radeon RX 6600 XT в России представительство AMD отказывалось назвать рекомендованную рублёвую цену, то вчера вечером оно распространило информационную рассылку, в которой данная сумма всё-таки фигурировала – 33 259,99 рубля. Присутствие в цене 99 копеек позволяло сразу понять, что сумма не получена прямым пересчётом из долларового значения по текущему курсу, хотя американский ориентир и фигурировал в скобках.
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Ситуация чем-то напоминает обстановку на рынке новых автомобилей. Выходящие на российский рынок машины обретают рекомендованные производителем ценники в рублях, которые не имеют ничего общего с реальными аппетитами продавцов. Рекомендованные цены в данном случае служат неким ориентиром для определения степени несправедливости, и чем больше разрыв с реальными, тем сильнее недовольство покупателей..
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