AMD Ryzen 3 5300G на частоте 5673 МГц прошёлся по вершинам рейтинга HWBot
Южнокорейский энтузиаст safedisk взялся за экстремальный разгон гибридного процессора Ryzen 3 5300G, водрузив резервуар для жидкого азота не только на него, но и на модули оперативной памяти. Частоту процессора при таком способе охлаждения удалось поднять до 5673 МГц под вычислительной нагрузкой, сохранив активность всех четырёх ядер и восьми потоков.
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В тесте Cinebench R20 это позволило обойти всех соперников с четырьмя ядрами и добиться результата 3737 баллов, в тесте y-cruncher PI-1B получен результат 52,27 секунды, но на частоте 5598 МГц, в тесте Geekbench3 Multi Core результат составил 33 166 баллов.
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В тесте GPUPI for CPU 1B результат в 1 минуту 59,446 секунды тоже стал лучшим среди процессоров с четырьмя ядрами, да и в общем зачёте он попадает в первую треть выборки.
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