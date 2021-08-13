По итогам второго квартала AMD могла претендовать только на 17,1% настольного сегмента
Аналитики Mercury Research подсчитали долю процессоров AMD на рынке x86-совместимых изделий не только в стоимостном, но и натуральном выражении. В серверном сегменте продукция AMD прибавила больше всего в годовом сравнении, увеличив долю компании на 3,7 процентных пункта до 9,5%, но преодолеть планку в десять процентов всё же не успела.
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В мобильном сегменте тоже наблюдался прогресс, причём он был ярче выражен именно в последовательном сравнении – доля AMD выросла на 1,9 процентных пункта до 20 процентов ровно, а в годовом сравнении прирост измерялся одной десятой доли процентного пункта.
Сторонникам «теории гиперпинка» придётся взгрустнуть, поскольку по итогам второго квартала Intel укрепила свои позиции в настольном сегменте с 80,7 до 82,89% в годовом сравнении, последовательный прирост измерялся 2,3 процентного пункта. Соответственно, AMD контролировала в минувшем квартале не более 17,1% рынка настольных x86-совместимых процессоров. Подчеркнём, в указанной таблице сравнивались натуральные показатели – в количестве отгруженных процессоров, а не в денежном выражении.
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