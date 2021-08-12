Blackview BL5000 поступает в продажу с большой скидкой
Компания Blackview начала продавать защищённый игровой смартфон. Новинка называется Blackview BL5000. Она прекрасно подойдёт геймерам, которые могут прийти в ярость после проигрыша и кинуть устройство в стену или на пол.
В отличие от большинства других игровых смартфонов Blackview BL5000 после такого останется целым и невредимым. Модель заключена в прочный корпус и без проблем переживёт падение на твёрдую поверхность либо попадание в стену.
Смартфон оборудован мобильным процессором Dimensity 700. Однокристальная система выполнена по нормам технологии 7 нм. Она поддерживает сети пятого поколения и дополняется 8 ГБ оперативной памяти. Для повышения производительности в играх предусмотрена технология MediaTek HyperEngine.
Blackview BL5000 получил 6,36 дюймовую панель IPS с разрешением FHD+ и плотностью точек 400 пикселей на дюйм. Новинка поддерживает технологию MediaTek MiraVision. В смартфоне установлен мощный динамик с усилителем Smart PA.
Жаркий пыл мобильного процессора призвана охладить система жидкостного охлаждения. По словам производителя температура однокристальной системы снижается на 8,5 градуса. Таким образом, смартфон будет оставаться холодным даже в интенсивных игровых сессиях.
Blackview BL5000 поддерживает технологию быстрой зарядки. Её мощность составляет 30 Вт. По словам производителя, за 10 минут подключения смартфона к сети электропитания зарядить аккумуляторную батарею ёмкостью 4980 мА*ч можно до 22% с нуля. Также отметим режим экономии энергия MeidaTek 5G UltraSave, за счёт которого новинка может проработать сутки при интенсивном использовании.
Рекомендованная стоимость Blackview BL5000 составила 500 долларов. До 22 августа 2021 года пользователи смогут купить новинку со скидкой до 300 долларов. По этой цене компания будет каждый день продавать по пять смартфонов. Начиная с шестой модели стоимость будет составлять 280 долларов. При этом в качестве подарка предусмотрены беспроводные наушники Blackview AirBuds 1 стоимостью 50 долларов.
В завершение добавим, что к старту продаж Blackview BL5000 китайская компания подготовила ещё один сюрприз. Полностью беспроводные наушники Blackview AirBuds 5 Pro доступны по акционной цене 49,49 доллара вместо 90 долларов.
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