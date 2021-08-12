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Сейчас 85% объёмов продаж марке Honor обеспечивает китайский рынок

Но оставить попытки вернуть себе былое величие на мировом рынке компания не готова.
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В ноябре прошлого года торговая марка Honor была передана попавшей под американские санкции китайской компанией Huawei Technologies консорциуму из нескольких независимых компаний, под крыло самостоятельного бренда перешло около восьми тысяч специалистов из штата материнской компании. Во втором квартале этого года, как отмечает Nikkei Asian Review со ссылкой на статистику Counterpoint Research, объёмы поставок смартфонов марки сократились на 54,7%, и до сих пор продукция Honor пользовалась стабильным спросом преимущественно на китайском рынке. Около 85% продаж этих смартфонов приходилось именно на внутренний рынок КНР.

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Источник изображения: Getty Images

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В мае объёмы продаж смартфонов Honor в Китае выросли на 39%, в июне – на 27%. Компании удаётся справляться с дефицитом компонентов. На этой неделе будет представлена первая модель смартфона Honor после обретения независимости, ориентированная на глобальный рынок – Magic 3 получит процессор Qualcomm Snapdragon 888 Plus с поддержкой сетей 5G. На прошлой неделе группа американских сенаторов предложила распространить санкции и на владельцев торговой марки Honor, подозревая их в связях с Huawei. Даже если эта инициатива не увенчается принятием новых санкционных ограничений, Honor будет сложно восстановить рыночные позиции, ранее занимаемые Huawei, поскольку клиентов уже переманили к себе Apple и китайские конкуренты.

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