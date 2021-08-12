Foxconn увеличил квартальную выручку на 20%, чистую прибыль – на 30%
Как отмечает Reuters, компания Foxconn по итогам второго квартала превзошла ожидания аналитиков, выручив за период более $48 млрд. Это на 20% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль увеличилась на 30% до $1,07 млрд. Сама компания ранее ожидала, что выручка вырастет только на 15%. Выручка по итогам квартала обновила сезонный рекорд.
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Как отметили представители Foxconn, в текущем квартале совокупная выручка может вырасти на 3-15%, а на потребительском направлении, которое включает и смартфоны, прирост составит более 15% в годовом сравнении. Производитель ожидает, что дефицит компонентов сохранится до второго квартала 2022 года, но его он заденет в минимальной степени, поскольку крупные клиенты Foxconn имеют возможность договариваться о приоритетных поставках с производителями чипов. Кстати, Apple на недавней отчётной конференции призналась, что в текущем квартале из-за нехватки компонентов начнёт страдать производство смартфонов, хотя ранее проблема не затрагивала этот сегмент. Опасность представляет и распространение коронавирусной инфекции в Азии, где у Foxconn сосредоточено производство.
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