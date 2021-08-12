В этом году нехватка полупроводниковых компонентов остро чувствуется в автомобильной отрасли, поэтому нет ничего удивительного в том, что компании этой отрасли демонстрируют максимальную заинтересованность в решении соответствующих проблем. Как отмечает DigiTimes, в Индии свою готовность оказать содействие в развитии национальной полупроводниковой промышленности выразило руководство автопроизводителя Tata Motors, которому также принадлежат марки Jaguar, Land Rover и Range Rover.

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Источник изображения: TSMC

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Tata Motors намеревается вкладывать средства в местные компании, специализирующиеся на производстве электронных компонентов или хотя бы их тестировании. Начинающему игроку в этой сфере, по мнению экспертов, будет проще сосредоточиться на зрелых техпроцессах или операциях по тестированию и упаковке чипов. Правительство Индии намеревается поддерживать профильные компании государственными субсидиями.