В одном тайваньском информационном заповеднике ещё вчера затерялась новость о динамике выручки компаний MSI и Asustek Computer в июле текущего года. Дело в том, что в первом случае выручка последовательно сократилась на 6,7%, а более крупная компания Asustek Computer и вовсе столкнулась с падением выручки на 21,6% по сравнению с июнем.

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Источник изображения: Asustek Computer

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Это объясняется как проблемами с доступностью компонентов, мешающими компаниям увеличить объём выпуска ноутбуков, так и падением спроса на видеокарты со стороны майнеров. Краткосрочное снижение выручки не помешало ASUS и MSI увеличить выручку по итогам первых семи месяцев этого года на 40%. Во втором полугодии компании рассчитывают сталкиваться со снижением выручки от реализации видеокарт на ежемесячной основе.