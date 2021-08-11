Компьютеры Apple Mac тоже могут получить 3-нм процессоры производства TSMC
Из официальных источников о 3-нм техпроцессе в исполнении TSMC известно не так много. Во-первых, он будет использовать более традиционную структуру транзисторов FinFET. Во-вторых, массовое производство 3-нм продукции TSMC обещает начать во второй половине следующего года. В-третьих, среди заказов на 3-нм изделия будет выше доля компонентов для высокопроизводительных решений, по сравнению с традиционной ситуацией, когда на новейший техпроцесс в первую очередь переходят компоненты для мобильных телефонов.
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Вездесущий ресурс DigiTimes отчасти оправдывает два последних ожидания, сообщая о намерениях TSMC во второй половине 2022 года развернуть по 3-нм технологии серийное производство процессоров не только для смартфонов Apple, но и для компьютеров Mac. Подобное сочетание вполне предсказуемо, ведь Apple уже сейчас переводит свои ноутбуки на использование процессоров собственной разработки, которые имеют «мобильные корни», если так можно выразиться при описании их архитектуры.
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Другим клиентом TSMC, претендующим на получение существенной доли 3-нм заказов, принято считать компанию Intel, но это наименее подтверждённая часть информации. Модульный подход к компоновке процессоров позволит последней из компаний выпускать разные кристаллы как самостоятельно, так и с привлечением подрядчиков. Ранее сообщалось, что TSMC будет выпускать для Intel 3-нм кристаллы, применяемые при создании процессоров для ноутбуков.
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