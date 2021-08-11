В США Radeon RX 6600 XT соседствовал с ценником $380
Крупные торговые сети США могли себе позволить роскошь выставления первой партии видеокарт Radeon RX 6600 XT по рекомендованным производителем ценам, но этот праздник длился недолго, если судить по прайс-листам Best Buy. Цены на новинку начинались с отметки $379,99, можно было встретить и вариант за $449,99 с более серьёзной системой охлаждения, но сейчас оба предложения утратили актуальность.
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Примечательно, что по соседству предлагается за $899,99 видеокарта Radeon RX 6700 XT с 12 Гбайт памяти типа GDDR6, и это с учётом скидки в размере ста долларов США. Даже в этом случае заказчик вынужден будет ждать поставки видеокарты на протяжении почти двух недель. По всей видимости, если Radeon RX 6600 XT вернётся в продажу, то стоить будет значительно дороже рекомендованного уровня.
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