Август предваряет начало сезона деловой активности, а потому разного рода мероприятия для аналитиков проводятся в этом месяце, чтобы развеять остатки летней апатии. Финансовый директор Micron Technology Дэйв Зинснер (Dave Zinsner) принял участие в мероприятии KeyBanc, в ходе которого рассказал о сохранении дефицита компонентов в отрасли на данном этапе. Фактически, как он пояснил, компания намеревается завершить текущий квартал с исторически низким запасом готовой продукции.

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Спрос на память при этом сохраняется на высоком уровне, и даже снижение спроса на хромбуки и ноутбуки не поможет снизить уровень цен на микросхемы оперативной памяти. По словам представителя Micron, этот сегмент рынка скромен по своему размеру по сравнению с рынком облачных серверных систем или автомобильным, а потому не может существенно влиять на уровень цен.