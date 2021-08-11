Сегмент ПК слабо влияет на уровень цен на рынке памяти, как считает Micron
Август предваряет начало сезона деловой активности, а потому разного рода мероприятия для аналитиков проводятся в этом месяце, чтобы развеять остатки летней апатии. Финансовый директор Micron Technology Дэйв Зинснер (Dave Zinsner) принял участие в мероприятии KeyBanc, в ходе которого рассказал о сохранении дефицита компонентов в отрасли на данном этапе. Фактически, как он пояснил, компания намеревается завершить текущий квартал с исторически низким запасом готовой продукции.
реклама
реклама
Спрос на память при этом сохраняется на высоком уровне, и даже снижение спроса на хромбуки и ноутбуки не поможет снизить уровень цен на микросхемы оперативной памяти. По словам представителя Micron, этот сегмент рынка скромен по своему размеру по сравнению с рынком облачных серверных систем или автомобильным, а потому не может существенно влиять на уровень цен.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила