Ещё вчера было ясно, что немецкий энтузиаст CENS не станет мириться с поражением в тесте Cinebench R20, поэтому его возвращение на вершину рейтинга HWBot оказалось закономерным. Центральный процессор Intel Core i9-11900K был разогнан в материнской плате EVGA Z590 Dark до 6666 МГц при активности всех восьми ядер и шестнадцати потоков.

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Источник изображения: HWBot, CENS

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Для охлаждения процессора предсказуемо применялся жидкий азот. Китайского соперника немец обошёл на тринадцать баллов, набрав в тесте 8468 очков.

Источник изображения: HWBot, CENS

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Поскольку центральные процессоры в обоих случаях работали на сопоставимых частотах, преимущество CENS может объясняться более агрессивными таймингами памяти, которые одновременно заставили его снизить частоту DRAM. Полученный результат является лучшим не только в модельном зачёте, но и среди всех процессоров с восемью ядрами.