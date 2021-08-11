Издание Nikkei Asian Review после консультации с поставщиками комплектующих приходит к выводу, что в этом году во всём мире будет выпущено меньше хромбуков, чем рассчитывалось изначально. В прошедшем году ёмкость рынка этих устройств почти удвоилась с 17 до 32 млн штук, а планы производителей на текущий год первоначально упоминали о намерениях выпустить около 55 млн хромбуков.

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Источник изображения: Intel

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Теперь, как отмечает японский источник, аппетиты пришлось урезать примерно на 20% или 10 млн хромбуков, до уровня в 45 млн изделий. Причиной таких изменений служит не только насыщение рынка, но и дефицит компонентов, который вызвал рост цен на комплектующие, используемые при производстве хромбуков. Относительно низкая цена была основным преимуществом таких устройств, но растущая себестоимость постепенно скрадывает разницу между ними и полноформатными изделиями, в результате производители предпочитают выпускать больше полноразмерных ноутбуков, чем хромбуков.