Электромобили – достаточно новый вид транспорта, их эксплуатация порой таит неприятные сюрпризы вроде произвольных возгораний, начинающихся в батарейном отсеке. Корпорации General Motors выпущенные тиражом 69 тысяч экземпляров электромобили Chevrolet Bolt EV приходится отзывать уже второй раз, поскольку случаи их возгорания продолжают возникать.

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Сама GM на нужды возмещения по этой отзывной кампании уже отложила $800 млн, но в итоге может пострадать и имеющая опосредованное отношение к проблеме южнокорейская компания LG Electronics. Именно её подразделение LG Energy Solution снабжало аккумуляторными ячейками электромобили Chevrolet Bolt EV. Представители поставщика утверждают, что причиной возгорания мог послужить дефект в батарейном блоке, не имеющий отношения к их продукции. И всё же, как отмечает Reuters, компания LG Electronics вынуждена сократить свою операционную прибыль по итогам квартала на 20% до $764 млн именно из-за этого прецедента.

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Источник изображения: Electrek

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Шаг не очень приятный, но масштаб проблемы не так велик, как в случае с General Motors. Автопроизводитель и поставщик аккумуляторных ячеек пытались распределить ответственность за возникший дефект, и если для американского автогиганта это предварительно выливается в сумму около $800 млн, то корейский партнёр ограничится ущербом в $192 млн. Аккумуляторные батареи будут заменены не на всех экземплярах Chevrolet Bolt EV, но компании предпочитают готовиться к худшему.