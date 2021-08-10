В третьем квартале контрактные производители ноутбуков смогут увеличить выручку
Как отмечает сайт DigiTimes, по итогам третьего квартала контрактные производители ноутбуков продемонстрируют лишь незначительный рост объёмов выпуска продукции, либо его полное отсутствие, но это не помешает им увеличить выручку. Очевидно, что сдерживать объёмы производства в третьем квартале продолжит нехватка ключевых компонентов.
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Принято считать, что в этом квартале спрос на ноутбуки будут демонстрировать преимущественно корпоративные покупатели, которые не столько начнут возвращать персонал с удалённых рабочих место в офисы, сколько озаботятся обновлением парка в связи с выходом очередной версии Microsoft Windows. Не исключено, что контрактные производители будут предлагать корпоративным клиентам чуть более дорогие модели ноутбуков, чем «частникам», стремящимся ограничивать расходы разумным минимумом при выборе рабочих ноутбуков.
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