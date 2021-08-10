Intel Core i9-11900K на частоте 6.67 ГГц обновил рекорд Cinebench R20
Китайский энтузиаст Takukou при методической поддержке южнокорейского единомышленника и материальной поддержке спонсоров смог обновить рекорд Cinebench R20 среди процессоров с восемью ядрами. Для получения 8455 баллов этой дисциплине ему потребовалось разогнать до 6666 МГц центральный процессор Intel Core i9-11900K при помощи жидкого азота.
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В основе стенда лежала материнская плата ASUS ROG Maximus XIII Apex на базе набора логики Intel Z590. На указанной частоте процессор сохранил активность всех восьми ядер и шестнадцати потоков. Всего семь баллов уступил ему немецкий соперник CENS, покоривший при помощи своего экземпляра Core i9-11900K идентичную частоту. Чуть более 20 часов назад его результат был мировым рекордом, но позже китайский оверклокер подвинул немецкого соперника на второе место.
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