Социологические опросы показывают, что южнокорейское общество в целом положительно оценивает возможность выхода на свободу осуждённого за взяточничество Ли Джэ Ёна (Lee Jae-yong) – вице-президента Samsung Electronics, унаследовавшего бизнес от своих отца и деда. В грядущее воскресенье корейцы будут праздновать День освобождения, а потому свободу главе компании решено даровать уже в пятницу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявления руководства министерства юстиции.

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Источник изображения: РИА «Новости»

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Ли Джэ Ён привлекался к уголовной ответственности впервые, хотя в январе этого года угодил за решётку второй раз по одному и тому же делу, которое стоило поста предыдущему президенту Южной Кореи Пак Кын Хе (Park Geun-hye). Отбыв более 60% срока заключения, назначенного судом, глава Samsung получил право претендовать на досрочное освобождение. Решение будет принято специальной комиссией в полном соответствии с буквой закона. Сторонники освобождения Ли Джэ Ёна считают, что его возвращение на пост главы Samsung позволит быстрее принимать стратегические решения и осуществлять инвестиции. Противники заявляют, что данный прецедент демонстрирует двойные стандарты в правосудии, когда влиятельным личностям позволяется больше, чем рядовым гражданам.