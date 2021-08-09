Ура, амнистия: главу Samsung досрочно выпустят на свободу в эту пятницу
Социологические опросы показывают, что южнокорейское общество в целом положительно оценивает возможность выхода на свободу осуждённого за взяточничество Ли Джэ Ёна (Lee Jae-yong) – вице-президента Samsung Electronics, унаследовавшего бизнес от своих отца и деда. В грядущее воскресенье корейцы будут праздновать День освобождения, а потому свободу главе компании решено даровать уже в пятницу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявления руководства министерства юстиции.
реклама
реклама
Ли Джэ Ён привлекался к уголовной ответственности впервые, хотя в январе этого года угодил за решётку второй раз по одному и тому же делу, которое стоило поста предыдущему президенту Южной Кореи Пак Кын Хе (Park Geun-hye). Отбыв более 60% срока заключения, назначенного судом, глава Samsung получил право претендовать на досрочное освобождение. Решение будет принято специальной комиссией в полном соответствии с буквой закона. Сторонники освобождения Ли Джэ Ёна считают, что его возвращение на пост главы Samsung позволит быстрее принимать стратегические решения и осуществлять инвестиции. Противники заявляют, что данный прецедент демонстрирует двойные стандарты в правосудии, когда влиятельным личностям позволяется больше, чем рядовым гражданам.
реклама
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила