Известный немецкий оверклокер Der8auer на прошлой неделе выступил в не совсем типичном для себя качестве интервьюера, задав высокопоставленным специалистам Intel ряд вопросов, возникших после выступления представителей компании на мероприятии Intel Accelerated. Первый вопрос касался новой системы обозначения техпроцессов, которую Intel внедрила для своей продукции.

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Источник изображения: Intel

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Представитель Intel пояснил, что длина затвора в нанометрах давно перестала соответствовать наименованию техпроцесса, это случилось примерно двадцать лет назад, и компания с тех пор неоднократно призывала участников рынка выработать какую-то единую систему обозначений, которая была бы понятна всем клиентам. Конкуренты, по всей видимости, оказались равнодушны к данной инициативе, поэтому Intel пришлось действовать самостоятельно. Новая система обозначения техпроцессов, помимо прочего, позволит клиентам контрактного подразделения Intel получить более чёткое представление о характеристиках заказываемых в производство изделий.