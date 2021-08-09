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Doogee анонсировала свой первый смартфон с поддержкой 5G

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Китайская компания Doogee презентовала свой дебютный смартфон, который может работать в сетях пятого поколения. Модель называется Doogee V10. Она имеет стильный дизайн, но при этом заключена в защищённый корпус.



На тыльной стороне смартфона расположена площадка основной камеры с тремя оптическими модулями и инфракрасным сенсором, который может измерять температуру. На торце есть две кастомные кнопки, клавиши управления громкостью, кнопка питания и сканер отпечатков пальцев. Дисплей характеризуется размером 6,39 дюйма по диагонали и разрешением HD+. Он имеет небольшое отверстие круглой формы в левом верхнем углу, где прячется фронтальная камера. Матрицу прикрывает стекло Gorilla Glass.

Основным преимуществом Doogee V10 является встроенный инфракрасный термометр. В эпоху участившихся случаев COVID не помешает иметь под рукой градусник. Датчик работает вместе со специальным программным обеспечения, позволяя быстро и точно измерять температуру.



В смартфоне установлен 7-нанометровый мобильный процессор Dimensity 700 в паре с 8 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR4x. Однокристальная система имеет пиковую частоту 2,2 ГГц. Вместимость хранилища типа UFS 2.2 составила 128 ГБ.

Doogee V10 оборудован аккумуляторной батареей ёмкостью 8500 мА*ч. Мощность быстрой зарядки составляет 33 Вт. Производитель обещает до 48 часов работы на полном заряде. Разрешение основной камеры составляет 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп, а фронтальной – 16 Мп. Смартфон не имеет телеобъектива, а 8-мегапиксельный модуль получил сверхширокоугольную оптику.



Новинка обладает защитой от воды, пыли, экстремальных температур и ударов. Корпус смартфона соответствует стандартам IP68 и IP69K. Из прочего отметим продвинутую систему охлаждения, отдельную антенну для гейминга, поддержку технологии Face Unlock и NFC.



Компания предлагает пользователям отгадать технические характеристики новинки. Купить Doogee V10 на AliExpress можно будет начиная с 23 августа текущего года. Также производитель разыгрывает 15 призов, включая паять смартфонов V10. С условиями розыгрыша вы можете ознакомиться по этой ссылке.
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