AMD Ryzen 3 5300G на частотах более 5.4 ГГц установил серию рекордов
Южнокорейский оверклокер safedisk воспользовался улучшением ситуации с доступностью процессоров AMD семейства Cezanne в связи с их поступлением в продажу, а потому серию экспериментов по их экстремальному разгону увенчал рядом рекордов в отдельных категориях.
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Например, в тесте Y-Cruncher PI-1B на частоте 5398 МГц процессору Ryzen 3 5300G удалось занять первое место среди моделей с четырьмя ядрами с результатом 53,681 секунды. Процессор охлаждался жидким азотом, использовалась материнская плата ASUS ROG Crosshair VIII Extreme на основе чипсета AMD X570.
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В тестах Geekbench3 Multi Core и GPUPI for CPU 1B на частоте 5523 МГц удалось показать лучшие результаты среди всех процессоров с четырьмя ядрами, в первом случае это были 32 200 баллов, во втором – время 2 минуты 2,651 секунды.
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