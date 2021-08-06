NVIDIA и Qualcomm вернутся к TSMC в рамках 5-нм и 3-нм техпроцессов
Тайваньская версия издания DigiTimes подняла не теряющую актуальность тему злоключений клиентов с контрактным бизнесом Samsung. Сейчас услугами этой корейской компании пользуются как Qualcomm, так и NVIDIA, причём последняя получает от подрядчика 8-нм графические процессоры семейства Ampere игрового класса. Чипы для ускорителей вычислений NVIDIA с той же архитектурой продолжают выпускаться по 7-нм технологии компанией TSMC.
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Как отмечают тайваньские источники, NVIDIA и Qualcomm полны решимости вернуться к TSMC уже в следующем году, чтобы претендовать на дальнейшее использование её техпроцессов в диапазоне от 5 до 3 нм, включая промежуточный 4-нм. Во всяком случае, именно его планирует использовать Qualcomm для изготовления своих флагманских мобильных процессоров. На 3-нм техпроцесс у TSMC уже есть два крупных клиента – Intel и Apple, поэтому NVIDIA и Qualcomm должно сильно повезти, чтобы пополнить их ряды. С другой стороны, TSMC в ближайшие три года намеревается потратить $100 млрд на расширение производства и освоение новых техпроцессов, поэтому компания не будет стоять на месте в этом смысле.
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