Дефицит компонентов стоил Western Digital одной сотни миллионов долларов упущенной выручки
Стенограмма квартального отчёта Western Digital на страницах Seeking Alpha даёт возможность узнать, как в денежном выражении руководство компании оценивает ущерб от дефицита полупроводниковых компонентов. По словам представителей компании, перебои с поставками тех же контроллеров и других комплектующих, закупаемых на стороне, лишили WDC примерно $50-100 млн возможной выручки во втором квартале.
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Не постеснялись представители компании и оценить ущерб от возросших затрат на транспортировку продукции – в сегменте жёстких дисков они сократили норму прибыли компании на 1,2-1,3 процентных пункта. Самое смешное, что норма прибыли компании последовательно всё равно выросла на 5,4 процентных пункта, а в годовом сравнении увеличилась сразу на 6,5 процентных пункта. Руководство WDC признаёт, что на рост цен повлиял и криптовалютный фактор, но в минувшем квартале он постепенно себя изжил примерно к середине отчётного периода, а в целом рост доходности наблюдался по разным направлениям деятельности. В ближайшее время озабоченность руководства WDC будет вызывать распространение коронавирусной инфекции в Азии, где у компании имеются производственные мощности. Предприятия по выпуску жёстких дисков сейчас работают на пределе возможностей, и любые ограничения в их работе негативно отразятся на доступности этого вида продукции.
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