В прошлом квартале Western Digital выручила около $200 млн благодаря майнерам
Изучение стенограммы квартального отчёта Western Digital на страницах Seeking Alpha позволяет более точно оценить, насколько незначительным был денежный поток, генерируемый во втором квартале за счёт реализации накопителей майнерам Chia Coin.
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Генеральный директор WDC Дэвид Гёкелер (David Goeckeler) на профильный вопрос одного из аналитиков ответил, что майнеры оказывали влияние на выручку компании преимущественно в первые недели минувшего квартала, а всего за отчётный период было отгружено накопителей на сумму около $200 млн. По сути, майнеры обеспечили этого производителя жёстких дисков не более чем 4% выручки. Впрочем, методика оценки не позволяет понять, как именно руководство Western Digital рассчитывало эту долю выручки. Компания NVIDIA, например, говоря о майнинге, учитывает только выручку от реализации ускорителей CMP, хотя ничто не мешает майнерам скупать игровые видеокарты в рознице, где отследить их дальнейшую судьбу проблематично. Наверняка подобные трудности с учётом продаж присутствуют и в сегменте жёстких дисков.
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