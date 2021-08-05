Изучение стенограммы квартального отчёта Western Digital на страницах Seeking Alpha позволяет более точно оценить, насколько незначительным был денежный поток, генерируемый во втором квартале за счёт реализации накопителей майнерам Chia Coin.

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Источник изображения: Seagate

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Генеральный директор WDC Дэвид Гёкелер (David Goeckeler) на профильный вопрос одного из аналитиков ответил, что майнеры оказывали влияние на выручку компании преимущественно в первые недели минувшего квартала, а всего за отчётный период было отгружено накопителей на сумму около $200 млн. По сути, майнеры обеспечили этого производителя жёстких дисков не более чем 4% выручки. Впрочем, методика оценки не позволяет понять, как именно руководство Western Digital рассчитывало эту долю выручки. Компания NVIDIA, например, говоря о майнинге, учитывает только выручку от реализации ускорителей CMP, хотя ничто не мешает майнерам скупать игровые видеокарты в рознице, где отследить их дальнейшую судьбу проблематично. Наверняка подобные трудности с учётом продаж присутствуют и в сегменте жёстких дисков.