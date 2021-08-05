Бывший бизнес Intel по производству памяти под управлением SK hynix станет самостоятельной компанией
Издание CRN напомнило подробности сделки между Intel и SK hynix по передаче бизнеса, связанного с производством твердотельной памяти. Предприятие Intel, которое специализировалось на этой деятельности, располагается в китайском Даляне, но у профильного подразделения Intel есть вакансии в Китае, Польше, Великобритании, США и на Тайване.
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До конца этого года китайские антимонопольщики должны одобрить сделку между компаниями, после чего SK hynix выплатит Intel первые $7 млрд, а к марту 2025 года доплатит оставшиеся $2 млрд. Роберт Крук (Robert Crooke), курирующий этот бизнес в должности старшего вице-президента Intel, заявил в одной из социальных сетей, что после завершения сделки с SK hynix это подразделение превратится в самостоятельную компанию со штаб-квартирой в США, а сам Роберт её возглавит.
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