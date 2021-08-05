В прошлом квартале Nintendo продала на 22% меньше консолей Switch, чем годом ранее
Принято считать, что пандемия подстегнула продажи игровых консолей, поскольку в условиях самоизоляции люди предпочитали развлекать себя компьютерными играми. По данным Nikkei Asian Review, во втором квартале текущего года Nintendo сократила выручку на 10%, а чистая прибыль упала сразу на 13% до $985 млн. Операционная прибыль по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года сократилась на 17%.
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С апреля по июнь включительно компания смогла реализовать 4,45 млн консолей Switch, включая версию Lite. Это на 22% меньше, чем было продано годом ранее. Выручка от реализации игр тоже снизилась, но в прошлом году Animal Crossing: New Horizons задала слишком высокую планку, что и сказалось на статистике минувшего квартала.
Текущий фискальный год Nintendo завершит в марте следующего календарного. Компания рассчитывает, что за этот период её чистая прибыль сократится на 29%, выручка упадёт на 9%, а операционная прибыль станет меньше на 22%. Подобную динамику обусловит снижение спроса на цифровые развлечения из-за ослабления фактора пандемии.
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