Принято считать, что пандемия подстегнула продажи игровых консолей, поскольку в условиях самоизоляции люди предпочитали развлекать себя компьютерными играми. По данным Nikkei Asian Review, во втором квартале текущего года Nintendo сократила выручку на 10%, а чистая прибыль упала сразу на 13% до $985 млн. Операционная прибыль по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года сократилась на 17%.

реклама

анонсы и реклама Оч дешевая 3070 в Регарде по цене 3060 Ti Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде -25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке 3080 LHR мегадешево в Регарде RTX 3080 за 100 с началом тр в Регарде 3070 Ti MSI Gaming - цена упала на порядок 3090 дешево в XPERT.RU 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Источник изображения: Nintendo

реклама

С апреля по июнь включительно компания смогла реализовать 4,45 млн консолей Switch, включая версию Lite. Это на 22% меньше, чем было продано годом ранее. Выручка от реализации игр тоже снизилась, но в прошлом году Animal Crossing: New Horizons задала слишком высокую планку, что и сказалось на статистике минувшего квартала.

Текущий фискальный год Nintendo завершит в марте следующего календарного. Компания рассчитывает, что за этот период её чистая прибыль сократится на 29%, выручка упадёт на 9%, а операционная прибыль станет меньше на 22%. Подобную динамику обусловит снижение спроса на цифровые развлечения из-за ослабления фактора пандемии.