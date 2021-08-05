Бывалый диванный эксперт в два счёта выведет на чистую воду руководство крупной корпорации, если та что-то недоговаривает в своих публичных заявлениях, в этом смысле свежий квартальный отчёт Western Digital Corporation представляет данной части аудитории большой простор для творчества.

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Источник изображения: WDC

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В календаре этого производителя накопителей завершился 2021 фискальный год и его четвёртый квартал. Выручка выросла последовательно на 19% до $4,9 млрд и на 15% в годовом сравнении. Операционные расходы за минувший квартал увеличились на 15%, но рост операционной прибыли на 113% позволил добиться увеличения чистой прибыли в три с лишним раза, до $622 млн.

Клиентское направление, которое предусматривает поставку накопителей для готовых ПК, увеличило квартальную выручку до $2,2 млрд, серверное – до $1,8 млрд, а розничное – до $977 млн. Если в серверном сегменте выручка подскочила на 44% последовательно, то в розничном – на 42% в годовом. В последнем случае можно говорить о высоком спросе на коробочные исполнения накопителей, внешние версии и применяемые в игровых консолях и бытовой электронике изделия WDC. Серверный сегмент ожил недавно в преддверии возвращения корпораций к более привычному режиму работы после основных этапов пандемии.

Всего за квартал компания отгрузила 25,4 млн жёстких дисков, из них 9 млн пришлось на сегмент готовых ПК, 7,7 млн были направлены серверным клиентам, а оставшиеся 8,7 млн штук распределились между розницей и сегментом бытовой электроники, включая игровые консоли. Средняя цена жёсткого диска марки WDC последовательно выросла с $82 до $97. В сегменте твердотельных решений средняя цена в удельном выражении увеличилась на 7% за счёт роста стоимости твердотельной памяти. Примечательно, что SSD всё активнее покупаются облачными клиентами, а вот влияние майнеров на выручку минувшего квартала было незначительным, как отметило руководство компании.