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Другое

Услуги контрактных производителей, специализирующихся на старых техпроцессах, будут дорожать до первого квартала включительно

На 5-10% каждые три месяца.
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Обвал цен: RTX 3060 уже дороже 50 тр
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Редкая неделя обходится без сообщения на страницах сайта DigiTimes о готовящемся повышении цен на услуги контрактных производителей полупроводниковых изделий, базирующихся на Тайване. Как известно, сейчас основная нехватка производственных мощностей чувствуется в сегменте зрелых техпроцессов и кремниевых пластин типоразмера 200 мм, поскольку именно в таких условиях производится большинство полупроводниковых компонентов для автомобильной промышленности.

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Источник изображения: TSMC

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Озабоченные данной проблемой разработчики компонентов уже сообщили сайту DigiTimes, что контрактные производители на Тайване намереваются ежеквартально увеличивать цены на свои услуги в этом сегменте по 5-10%, и эта тенденция вряд ли прекратится до второго квартала 2022 года. Естественно, заказчики будут вынуждены переносить повышение расходов на конечных клиентов, и свой скромный вклад в удорожание автомобилей этот фактор неумолимо сделает.

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Теги

финансы полупроводники дефицит umc
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DonCarleone
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нисколько не выгоднее
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Андрей Филинский
15:28
Могут блокировать, а могут не блокировать. Сычов скатился в зелотовщину.
Британские власти могут блокировать сделку NVIDIA с Arm
DonCarleone
15:27
Это дело каждого, нравится ковыряться - ковыряются, вам какое дело.
Xeon E5-2678v3 – 12 ядерный конкурент «офисного» i3-10100F
Андрей Филинский
15:26
Нехватка мощностей ни при чём. Это отражение глобальной девальвации доллара после инфляции от ФРС в объеме более 8 триллионов долларов. Дорожает всё, везде, и одновременно.
Услуги контрактных производителей, специализирующихся на старых техпроцессах, будут дорожать до первого квартала включительно
Denis Belokopytov
15:25
Да тут 3600 по требованиям не шибко далеко от FX ушел
Стали известны системные требования тестовой версии Battlefield 2042
DonCarleone
15:23
Сравните этот зеон с таким же 12/ 24 десктопным камнем, и сопоставьте цены....зачем сравнивать его с 4 ядерным? В приложениях и играх заточенных под многоядерность 12/24 будет всегда в выигрыше.
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Валерий Муравицкий
15:18
Half life 2 один из лучших шутеров всех времён
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ffa1978
15:18
да неужели ??? 21h1 enterpise.Служба дефендера полностью удалена и ничего не включается,руки просто должны не из жопы расти
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SMA
15:17
И че?! Разместят, купят их допустим такие же инвесткомпании как и софтбанк и дальше что, кто развивать будет?!
Британские власти могут блокировать сделку NVIDIA с Arm
swr5
15:15
Windows Defender не отключается легальным способом никак, можно его отключить на время, но после перезагрузки он включится снова сам.
Microsoft начала блокировать нежелательное ПО на Windows 10 в автоматическом режиме
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