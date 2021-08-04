Услуги контрактных производителей, специализирующихся на старых техпроцессах, будут дорожать до первого квартала включительно
Редкая неделя обходится без сообщения на страницах сайта DigiTimes о готовящемся повышении цен на услуги контрактных производителей полупроводниковых изделий, базирующихся на Тайване. Как известно, сейчас основная нехватка производственных мощностей чувствуется в сегменте зрелых техпроцессов и кремниевых пластин типоразмера 200 мм, поскольку именно в таких условиях производится большинство полупроводниковых компонентов для автомобильной промышленности.
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Озабоченные данной проблемой разработчики компонентов уже сообщили сайту DigiTimes, что контрактные производители на Тайване намереваются ежеквартально увеличивать цены на свои услуги в этом сегменте по 5-10%, и эта тенденция вряд ли прекратится до второго квартала 2022 года. Естественно, заказчики будут вынуждены переносить повышение расходов на конечных клиентов, и свой скромный вклад в удорожание автомобилей этот фактор неумолимо сделает.
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