Оценивать производительность центральных процессоров принято в разного рода «числодробительных приложениях», в случае с новейшим Ryzen 3 5300G подобная новость может привлечь немало интереса из-за слабой изученности возможностей данного процессора семейства Cezanne.

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Источник изображения: HWBot, shar00750

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Израильскому энтузиасту shar00750 посчастливилось разогнать данный процессор до 5025 МГц с использованием сухого льда, на указанной частоте Ryzen 3 5300G сохранил активность всех четырёх ядер и восьми потоков.

Источник изображения: HWBot, shar00750

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В указанной в заголовке дисциплине был получен результат в 59,215 секунды, что соответствует первому месту в модельном зачёте и девятому среди всех процессоров с четырьмя ядрами. В общем зачёте новинке бороться тяжелее – процессор занимает лишь 581-е место среди 806.