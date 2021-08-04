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Новый корпус Deepcool Matrexx 50 Mesh 4FS с эффективной системой охлаждения и ценой от 4399 руб

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Компания Deepcool объявила старт продаж нового корпуса Matrexx 50 Mesh 4FS. Он выполнен в форм-факторе Middle-Tower и поддерживает как небольшие материнские платы Mini-ITX, так и модели стандарта Extended ATX.



В базовом варианте корпус получил сразу четыре мощных кулера на 120 мм и прозрачную боковую стенку из закалённого стекла толщиной 4 мм. Каждый из вентиляторов обладает трёхцветной светодиодной подсветкой, а конструкция позволяет установить ещё до шести дополнительных кулеров на 120 мм или пять на 140 мм. Передняя панель поддерживает монтаж системы СВО до 360 мм, ну а 240 мм радиатор легко монтируется на верхней панели.









Инженеры Deepcool уделили особое внимание защите корпуса от пыли и перегреву. Так, благодаря специальным фильтрам обеспечивается обильный приток воздуха, а сама система фильтрации крепится с помощью магнита и снимается без особых сложностей. Любители кабель-менеджмента будут приятно удивлены наличием вертикального отсека, облегчающему монтаж кабелей. Он получил ширину 210 мм с зазором до 24 мм.

Системные платы Mini-ITX / Micro-ATX / ATX / E-ATX
Типоразмер корпуса Middle Tower
Размеры 442 X 210 X 479 мм
Упаковочные размеры 515 X 275 X 510 мм
Вес нетто 7.31 Кг
Вес брутто 8.6 Кг
Материалы ABS + SPCC + закалённое стекло
3.5' Отсеки 2
2.5' Отсеки 2+2
Тип блока питания ATX PS2
Порт ввода-вывода USB2.0 x 2/ USB3.0 x 1/ Audio x1 /Мic x 1
Слоты расширения 7 слотов
Поддержка вентиляторов Предустановлено спереди: вентиляторы 120 мм х3 (Led). Сзади: вентилятор 120 мм x 1 (Led)
Опционально спереди: вентиляторы 140 мм x 3 или 120 мм x3
Сверху: вентиляторы 140 мм x 2 или 120mm x 2
Сзади: вентилятор 120 мм x 1
Совместимость с системами жидкостного охлаждения Спереди: 120/140/240/280/360 мм
Сверху: 120/140/240 мм
Сзади: 120 мм
Максимальная высота процессорного кулера 160 мм
Максимальная длина устанавливаемой видеокарты Длина: 370 мм
Высота: 340 мм
Зазор для укладки кабелей 24 мм


В съёмной корзине для жёстких дисков поместятся четыре 2.5-дюймовых накопителя или два 3.5-дюймовых. Matrexx 50 Mesh 4FS вместительный и просторный, что позволяет установить в него видеокарт длиной до 370 мм с системой охлаждения до 165 мм. Блок питания длиной до 170 мм крепится в нижней части корпуса. Размеры Matrexx 50 Mesh 4FS составляют 442х210х479 мм, а вес 7.31 кг. Продажи корпуса уже стартовали, а получить больше информации можно на официальном сайте. Поставки осуществляются в чёрном цвете по рекомендованной цене от 4399 рублей.
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