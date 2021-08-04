В интервью CNBC представитель агентства Moody’s пояснил, что без государственного вмешательства автомобильная отрасль ещё долго будет страдать от дефицита полупроводниковых компонентов. Дело в том, что крупные компании типа TSMC. Samsung и UMC сосредоточены на освоении передовых литографических технологий, их сложно заставить вернуться к более востребованным в автомобильной отрасли зрелым техпроцессам.

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Источник изображения: TSMC

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По мнению эксперта, власти заинтересованных стран и регионов могли бы реализовать стимулирующие меры, предоставив небольшим локальным производителям чипов субсидии на приобретение оборудования и строительство новых линий, на который и может быть налажен выпуск полупроводниковых компонентов для нужд автопроизводителей. Пока же власти Японии, США и Германии пытаются как-то влиять на тайваньских коллег, чтобы увеличить объёмы выпуска автомобильных компонентов на этом острове. Экономической выгоды в подобном смещении приоритетов почти нет, а потому здесь важна политическая составляющая.