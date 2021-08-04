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Пандемия по-прежнему позволяет Sony увеличивать доходы

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Агентство Reuters сообщило, что корпорация Sony завершила очередной фискальный квартал с рекордной операционной прибылью в размере $2,57 млрд в пересчёте по курсу. К марту следующего года компания рассчитывает получить прибыль в размере $9 млрд, что несколько выше предыдущих собственных ожиданий Sony.

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Источник изображения: Bloomberg

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Дефицит полупроводниковых компонентов сдерживает объёмы производства электронных устройств Sony, и это не может не расстраивать руководство компании. До марта следующего года компания рассчитывает реализовать 14,8 млн игровых консолей PlayStation 5, и пока она располагает достаточными запасами комплектующих, чтобы достичь этого показателя. Игровая консоль этой модели не продаётся в убыток уже сейчас, а готовящаяся к выходу на рынок «цифровая» модификация за $399 хоть и будет предлагаться по цене ниже себестоимости, позволит компенсировать потери за счёт аксессуаров и консолей поколения PlayStation 4.

Неплохо обстоят дела и на других направлениях деятельности. Рост спроса на цифровые камеры компенсируется ограниченным спросом на датчики изображения для смартфонов. Пандемия поддерживает спрос на фильмы и сериалы, поэтому Sony будет увеличивать свои доходы от их продажи и проката. А вот спрос на игры и сопутствующие сервисы начал снижаться, в результате среднемесячное количество подписчиков PlayStation Plus сократилось со 109 до 104 млн человек.

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