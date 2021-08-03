Рыночные принципы одинаковы как для сегмента ПК, так и для сегмента электромобилей. Если разработчики компьютерных компонентов сотрудничают с оверклокерами для продвижения своей продукции в среде энтузиастов, то производители электромобилей не против участия своих машин в скоростных заездах, подготовленных специалистами. Как отмечает Electrek, образец электромобиля Tesla Model S Plaid был замечен в руках представителей ателье Unplugged Performance ещё до начала серийных поставок, а недавно специально подготовленный электромобиль этой модели занял второе место в списке лучших результатов прохождения трассы Laguna Seca в Калифорнии.

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Источник изображения: Twitter, Unplugged Performance

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О модификациях электромобиля можно судить лишь по визуальным признакам. Подвеска и шины отличаются от стандартных, дополнительно были установлены аэродинамические элементы на переднем бампере и крышке багажника. Трасса была пройдена этим электромобилем под управлением профессионального гонщика за 1 минуту 28,213 секунды. Это лучший результат трассы среди электромобилей, а среди всех серийных автомобилей он соответствует второму месту, поскольку McLaren Senna преодолел трассу за 1 минуту 27,6 секунды. Кстати, на знаменитой немецкой трассе в Нюрбургринге электромобиль Tesla Model S Plaid тоже был замечен, так что нельзя исключать, что и там он отметится рекордом.