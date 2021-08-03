Квартальный отчёт AMD давно опубликован и изучен, но продолжает дарить информационные поводы оптимистичной направленности. По крайней мере, курс акций компании растёт уже пятый день подряд, к настоящему моменту он укрепился на 15% и обновил исторический максимум в $110, накануне преодолев психологически важную отметку в $100.

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Источник изображения: Seeking Alpha

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Нельзя исключать, что оптимизма инвесторам придал квартальный отчёт ON Semiconductor, который продемонстрировал высокий уровень спроса на полупроводниковые компоненты. В автомобильном сегменте выручка компании достигла рекордных $556 млн, а прибыль вообще увеличилась в пять с лишним раз. По оценкам представителей компании, дефицит полупроводниковых компонентов удастся устранить лишь ко второй половине следующего года.